Blanco spiega come mai sta spesso in mutande in pubblico | “I due motivi”

Durante le interviste, i servizi fotografici, nei video musicali, Blanco appena può si libera dei vestiti e resta in mutande. Per questo motivo Pierpaolo Piccioli (Direttore Creativo di Valentino) in un'intervista che ha fatto al cantante per GQ, gli ha chiesto come mai ama stare in intimo anche in pubblico: "Io ti ho visto per la prima volta nel periodo del primo lockdown o poco prima, ho visto una persona diversa, in mutande, che cantava. E avevi un senso di libertà che mi piaceva, mi sembrava di vedere una cosa nuova. Un talento, un'energia, una grande forza, completamente naturale e senza gabbie". Il cantante di Nostalgia ha spiegato che se sta spesso in mutande è perché fin da bambino è sempre stato in intimo anche a casa.

