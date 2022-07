Ultime Notizie Roma del 20-07-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale mercoledì 20 luglio Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio saranno decise tra poche ore le sorti del governo draghi con le comunicazioni del premier 9:30 al Senato il voto di fiducia in serata la replica di giovedì alla camera ieri draghi è salito al Quirinale dopo un colloquio con il libero villetta e prima di un colloquio con i vertici del centrodestra Unity fino a tardi con Berlusconi Villa grande molte respinta draghi Perché resti anche dai governisti 5 Stelle allarme di Moody’s e Fitch sull’economia in caso di elezioni anticipate il caldo torrido ha causato anche ieri morti e vasti incendi in tutta Europa in Italia un luogo di grande estensione interessato la zona del Carso costringendo la chiusura temporanea di traffico autostrade della regione Friuli Venezia ...