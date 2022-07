Traffico Roma del 20-07-2022 ore 17:30 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare due diversi incidenti hanno rallentato maggiormente il Traffico lungo la carreggiata interna tra Nomentana e successivamente tra Casilina e da Appia sul esterna si rallenta Come di consueto tra l’ostiense la Nannina code possibili sulla A1 Roma Napoli perché in presenza dei lavori Silvia tramite riduzione di carreggiata tra il bivio A24 e la Dina Mazzone Roma Sud verso il capoluogo Campano Traffico in aumento ma senza altri disagi sul tratto Urbano della autostrada Roma Teramo in uscita dalla capitale rallentamenti sempre per Traffico intenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni nella ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare due diversi incidenti hanno rallentato maggiormente illungo la carreggiata interna tra Nomentana e successivamente tra Casilina e da Appia sul esterna si rallenta Come di consueto tra l’ostiense la Nannina code possibili sulla A1Napoli perché in presenza dei lavori Silvia tramite riduzione di carreggiata tra il bivio A24 e la Dina MazzoneSud verso il capoluogo Campanoin aumento ma senza altri disagi sul tratto Urbano della autostradaTeramo in uscita dalla capitale rallentamenti sempre perintenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni nella ...

Pubblicità

lacittanews : ORVIETO – Un’auto in fiamme sull’ A1, 3 km dopo il casello di Orvieto, in direzione Roma. A prendere fuoco con pro… - VAIstradeanas : 17:41 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaEst #atac #RomaTPL ?? #Traffico rallentato in viale Palmiro #Togliatti dir. Roma. ??Rallentamenti… - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaCentro #atac ?? #Traffico rallentato in via Druso-via dell'Amba Aradam dir. Roma. ??Rallentamenti… - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea Alta Velocità Roma –Napoli ??Traffico rallentato tra Pignataro e Tora per un inconveniente tecnico… -