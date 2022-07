Sugar – Milano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sugar Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 – Milano Tel. 02/4815376 Sito Internet: www.SugarMilano.it Tipologia: pasticceria / caffetteria Prezzi: caffè 1,20€, cappuccino 1,70€, croissant 1,50€ Giorno di chiusura: Domenica sera dalle 18 OFFERTA È il profumo inebriante dei lieviti del mattino a convincervi ad entrare da Sugar e a concedervi una ricca colazione mattutina. Il caffè giustamente estratto con una crema densa e compatta lo abbiamo affiancato a una mini-brioche con la marmellata di lamponi dalla sfoglia fragrante, solo lievemente troppo dolce. Schiuma setosa per il cappuccino sbilanciato leggermente sulle note del caffè. Accanto ai lieviti c’è una copiosa produzione di altre tipologie di dolci, come mignon alla crema e alla frutta, cioccolatini e torte decorate per ogni occasione. AMBIENTE Il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022)Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 –Tel. 02/4815376 Sito Internet: www..it Tipologia: pasticceria / caffetteria Prezzi: caffè 1,20€, cappuccino 1,70€, croissant 1,50€ Giorno di chiusura: Domenica sera dalle 18 OFFERTA È il profumo inebriante dei lieviti del mattino a convincervi ad entrare dae a concedervi una ricca colazione mattutina. Il caffè giustamente estratto con una crema densa e compatta lo abbiamo affiancato a una mini-brioche con la marmellata di lamponi dalla sfoglia fragrante, solo lievemente troppo dolce. Schiuma setosa per il cappuccino sbilanciato leggermente sulle note del caffè. Accanto ai lieviti c’è una copiosa produzione di altre tipologie di dolci, come mignon alla crema e alla frutta, cioccolatini e torte decorate per ogni occasione. AMBIENTE Il ...

