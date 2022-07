Programmi per estrarre pagine da un PDF (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fino a qualche anno fa i file PDF erano difficili da modificare al computer, a meno di non spendere molti soldi per Adobe Reader a pagamento o per altri Programmi altamente specializzati. Oggi invece creare, unire e modificare il contenuto di un documento PDF è diventato estremamente più semplice, anche grazie al gran numero di Programmi e di siti Web che forniscono gli strumenti necessari per operare con questo tipo di file. In questa guida vedremo infatti i migliori Programmi e siti per estrarre e riordinare le pagine di un PDF, così da poter estrarre solo una parte del contenuto del documento e arrangiarlo in un nuovo file, pronto per essere spedito per posta o condiviso con colleghi. Tutti i Programmi e i siti Web segnalati sono gratuiti, non dovremo sborsare ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fino a qualche anno fa i file PDF erano difficili da modificare al computer, a meno di non spendere molti soldi per Adobe Reader a pagamento o per altrialtamente specializzati. Oggi invece creare, unire e modificare il contenuto di un documento PDF è diventato estremamente più semplice, anche grazie al gran numero die di siti Web che forniscono gli strumenti necessari per operare con questo tipo di file. In questa guida vedremo infatti i migliorie siti pere riordinare ledi un PDF, così da potersolo una parte del contenuto del documento e arrangiarlo in un nuovo file, pronto per essere spedito per posta o condiviso con colleghi. Tutti ie i siti Web segnalati sono gratuiti, non dovremo sborsare ...

Pubblicità

Radio3tweet : Genova che si prepara e che cambia, un movimento che chiede giustizia per il mondo intero, una città che vive dei m… - reportrai3 : Sono finiti agli arresti Massimiliano e Samuele Piccolo per l'appalto da 11 milioni di tute protettive anti covid c… - givegiugio : @NFratoianni Aspiranti governanti per governare meglio: preparare dei programmi di governo evidenti con centinaia d… - givegiugio : @GiorgiaMeloni Aspiranti governanti per governare meglio: preparare dei programmi di governo evidenti con centinaia… - givegiugio : RT @givegiugio: @GianLuigiAmadei Aspiranti governanti per governare meglio: preparare dei programmi di governo evidenti con centinaia di pu… -