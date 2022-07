Pinsoglio lascia la Juventus? Il sostituto è una “vecchia volpe” argentina

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Carloè stato un’icona dello spogliatoio della Juve in queste ultime annate, ma ormai il suo tempo anche come portiere è finito. Il ruolo del terzo portiere sicuramente è uno dei più strani in assoluto, considerando infatti come una volta che lo si accetta si sa già praticamente già in partenza che si sarà solamente un uomo spogliatoio e il campo sarà un qualcosa di difficilmente visionabile, con Carloche però è riuscito in qualche modo a diventare sempre più amato dai tifosi della Juve. LaPresseOgni successo di una squadra è merito davvero di tutti i propri componenti, partendo dai giocatori più importanti che riescono a realizzare gol e salvataggi determinanti per la vittoria, fino all’ultimo dei magazzinieri che sistemano le scarpe. Per questo motivo non si può dimenticare nemmeno l’importanza del ruolo del terzo portiere, un ...