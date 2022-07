Maria De FIlippi e Milly Carlucci, come sono dietro le quinte: le differenze (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il passaggio da Ballando con le Stelle ad Amici non è stato semplicissimo per Raimondo Todaro, visto che in quel periodo ha avuto tutti gli occhi puntati addosso ed ha ricevuto anche delle critiche sui social. Il ballerino durante una chiacchierata con Lorella Cuccarini ha spiegato qual era il suo timore più grande prima dell’arrivo ad Amici. Todaro aveva paura di non trovarsi bene – come a Ballando – alla corte di Maria De FIlippi, ma ha poi aggiunto di aver legato subito con tutti. “Ad Amici mi sono trovato benissimo da subito con tutti. Con i professori, i professionisti, con gli autori. Io poi mi affeziono alle ragazze della mensa alle signore delle pulizie. La mia preoccupazione era quella, avendo fatto per 16 anni sempre la stessa trasmissione, per me ormai le sarte della Rai erano zie. Il mio più grande pensiero ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il passaggio da Ballando con le Stelle ad Amici non è stato semplicissimo per Raimondo Todaro, visto che in quel periodo ha avuto tutti gli occhi puntati addosso ed ha ricevuto anche delle critiche sui social. Il ballerino durante una chiacchierata con Lorella Cuccarini ha spiegato qual era il suo timore più grande prima dell’arrivo ad Amici. Todaro aveva paura di non trovarsi bene –a Ballando – alla corte diDe, ma ha poi aggiunto di aver legato subito con tutti. “Ad Amici mitrovato benissimo da subito con tutti. Con i professori, i professionisti, con gli autori. Io poi mi affeziono alle ragazze della mensa alle signore delle pulizie. La mia preoccupazione era quella, avendo fatto per 16 anni sempre la stessa trasmissione, per me ormai le sarte della Rai erano zie. Il mio più grande pensiero ...

