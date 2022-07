Luna, 53 anni fa lo sbarco sul suolo lunare dell’Apollo 11 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Andremo indietro di 50 anni alla scoperta di un evento che ha segnato la storia dell’umanità. Parleremo di corsa allo spazio, della missione Apollo 11 e dell’alLunaggio. Il 20 luglio 1969 l’uomo sbarcava sulla Luna. A questo leggendario evento è dedicata la puntata di oggi “Credo che questa nazione si debba impegnare a raggiungere l’obiettivo, prima che finisca questo decennio, di far atterrare un uomo sulla Luna e di farlo tornare sano e salvo sulla Terra” Questa è la frase che il 25 maggio 1961 il presidente J.F.Kennedy pronunciò in una seduta del Congresso su “Urgenti necessità nazionali”. Era l’epoca della grande corsa allo spazio in competizione con l’Unione sovietica, era l’inizio di un sogno che portò la nascita di 10 missioni spaziali prima della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Andremo indietro di 50alla scoperta di un evento che ha segnato la storia dell’umanità. Parleremo di corsa allo spazio, della missione Apollo 11 e dell’alggio. Il 20 luglio 1969 l’uomo sbarcava sulla. A questo leggendario evento è dedicata la puntata di oggi “Credo che questa nazione si debba impegnare a raggiungere l’obiettivo, prima che finisca questo decennio, di far atterrare un uomo sullae di farlo tornare sano e salvo sulla Terra” Questa è la frase che il 25 maggio 1961 il presidente J.F.Kennedy pronunciò in una seduta del Congresso su “Urgenti necessità nazionali”. Era l’epoca della grande corsa allo spazio in competizione con l’Unione sovietica, era l’inizio di un sogno che portò la nascita di 10 missioni spaziali prima della ...

Pubblicità

Fedeoer : @Milestemplaris @ncorrasco @mckillbill @AngelOne_ @pap1pap Per dire che tra 0 in due anni e 400 in un giorno ci dov… - defrancosissy : @zitadazzi Mi dispiace tanto, sei anni fa ho perso anche io la mia piccola luna e capisco cosa stai provando. È un… - Cryptoz1ita : 53 anni fa, in questo giorno, Neil Armstrong ha messo piede sulla luna. Noi che accumuliamo #cripto ora, sulla lun… - AlbertoPiscite1 : 20 luglio 1969 L’uomo sbarca sulla Luna (53 anni fa): «Ha toccato». L’entusiastico annuncio del conduttore televisi… - yoghi_orso : @carlosibilia Ricordati che fino a 5 anni fa stavi letteralmente con le pezze ae culo a parlà de scie chimiche e sb… -