Le battaglie di Bala Murghab | la valle maledetta

Pubblicità

InsideOver

(Teleborsa) - Non ha prodotto i risultati sperati la riunione dei ministri degli Esteri del G20 in Indonesia. "Non vi è stata unità, non si è trovata una posizione comune sulla guerra in ...Il ministro degli Esteri lascia in anticipo il vertice con i suoi omologhi: «Se l’occidente desidera che l’Ucraina sconfigga la Russia sul campo di battaglia, allora, forse, non c’è nulla di cui parla ...