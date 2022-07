Incendio alla discarica di via Caruso a Modena, vigili del fuoco contattati nella notte: le operazioni di spegnimento sono ancora in corso (Di mercoledì 20 luglio 2022) Incendio alla discarica di via Caruso a Modena. Il rogo è divampato nella notte: i vigili del fuoco hanno domato le fiamme ma sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. Incendio alla discarica di via Caruso a Modena, vigili del fuoco contattati nella notte ancora un Incendio in Italia. nella serata di martedì 19 luglio, un rogo di ingenti dimensioni è divampato nella discarica di via ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 luglio 2022)di via. Il rogo è divampato: idelhanno domato le fiamme mainledidi viadelunin Italia.serata di martedì 19 luglio, un rogo di ingenti dimensioni è divampatodi via ...

Pubblicità

borghi_claudio : Sono vicino alla mia amica @Eli_Montemagni e agli altri cittadini di Massarosa per il terribile incendio che sta de… - gualtierieurope : Grazie alla @poliziadistato che ha arrestato un uomo sospettato di aver appiccato un incendio ieri in via della Pi… - pierogherbaz : L'incendio tra Monfalcone e Doberdò adesso, visto da Ceroglie. Si avvicina velocemente alla cima del monte Ermada.… - TeoloMassimo : RT @Agenzia_Ansa: Il fumo avvolge tratti di autostrade e ferrovie nel Paese, che brucia per il caldo record. Treni interrotti per un paio d… - EustachyMotyka2 : RT @qn_lanazione: #Firenze, pauroso #incendio all'Argingrosso vicino alla foce della Greve -