Il web inquina tanto E le news sui social stanno diventando sempre meno sostenibili

(Di mercoledì 20 luglio 2022) In un momento in cui si parla dità energetica, di cambiamento climatico, di temperature che si innalzano e rendono invivibili le nostre estati, di ghiacciai che si sciolgono e di altre tragedie legate al cambiamento dell’ecosistema Terra, non si può ignorare un tema che – da questo momento in poi – saràpiù presente nel dibattito pubblico. Sarebbe come buttare la polvere sotto al tappeto, in nome di una maggiore accessibilità al mondo dell’informazione. Il web. Non è una novità – perché il report è stato diffuso già diversi mesi fa – che le cosiddette aziende FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google) consumino CO2 come un Paese di grandi dimensioni: nel 2020 hanno emesso 98,7 milioni di tonnellate di CO2: più della Repubblica Ceca e pocodel Qatar. ...