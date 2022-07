Governo, Flick: "Il Paese non ne può più, deludente risposta partiti in Parlamento" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - (di Roberta Lanzara) "Non sono in grado di dare valutazioni politiche, ma riscontro che molto interessante è la richiesta da parte della opinione pubblica di continuare ad andare avanti sulla strada di questo Governo. Il rischio è che si crei un fossato tra le attese di continuità della gente, nonché dei vari gruppi sociali, e la lotta politica". Così il presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick, interviene con l'Adnkronos commentando gli interventi del presidente del Consiglio Mario Draghi in Senato. Flick precisa: "L'attenzione di Draghi al consenso del Paese, è cosa diversa dall'occhio ai sondaggi. Da un lato il segno positivo è che la gente segua con attenzione, dall'altro mi pare che la risposta della politica non sia della migliori ma la solita ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - (di Roberta Lanzara) "Non sono in grado di dare valutazioni politiche, ma riscontro che molto interessante è la richiesta da parte della opinione pubblica di continuare ad andare avanti sulla strada di questo. Il rischio è che si crei un fossato tra le attese di continuità della gente, nonché dei vari gruppi sociali, e la lotta politica". Così il presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria, interviene con l'Adnkronos commentando gli interventi del presidente del Consiglio Mario Draghi in Senato.precisa: "L'attenzione di Draghi al consenso del, è cosa diversa dall'occhio ai sondaggi. Da un lato il segno positivo è che la gente segua con attenzione, dall'altro mi pare che ladella politica non sia della migliori ma la solita ...

