(Di mercoledì 20 luglio 2022) COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Per la maggior parte di noi, fare il pieno all’auto ore un veicolo elettrico è un compito piuttosto semplice. Ma per i conducenti disabili, le persone a mobilità ridotta e gli anziani, questa operazione potrebbe costituire una sfida impegnativa. Per questo,ha sviluppato un prototipo didiche i conducenti possono azionare direttamente dall’abitacolo del veicolo elettrico1, attraverso il proprio smartphone. La tecnologia potrebbe consentire ai conducenti disabili di rimanere in auto durante la, oppure di lasciare il veicolo, mentre il robot porta a termine tutto il lavoro.I conducenti disabili hanno già individuato nella facilità diuno dei principali motivi di acquisto dei ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Ford sperimenta una stazione di ricarica robotizzata - Italpress : Ford sperimenta una stazione di ricarica robotizzata - siciliamotori : Ford sperimenta una stazione di ricarica robotizzata -

Il Denaro

Charge Assist, accessibile tramite il touchscreen del sistema SYNC 4 di, 4 consente di aiutare gli automobilisti a trovare le stazioni e a pagare la ricarica in modo semplice. Per i clienti ...Gli attori principali del film erano Glenn(l'insegnante bianco) e Sidney Poitier (lo studente ... Ha recitato all'università e"tutto" per principio: assomiglia molto al poco più ... Ford sperimenta una stazione di ricarica robotizzata - Ildenaro.it COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Per la maggior parte di noi, fare il pieno all'auto o ricaricare un veicolo elettrico è un compito ...Questo progetto di ricerca rientra nell'impegno concreto di Ford in tema di elettrificazione. In una fase successiva, che coinvolge il fornitore di reti di ricarica IONITY, la stazione di ricarica rob ...