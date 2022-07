Emily Ratajkowski si sarebbe già separata dal marito Sebastian Bear-McClard (Di mercoledì 20 luglio 2022) La top model avrebbe deciso di rompere il matrimonio per via dei tradimenti seriali del marito. I due hanno un figlio, Sylvester Apollo, nato a marzo 2021 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 luglio 2022) La top model avrebbe deciso di rompere il matrimonio per via dei tradimenti seriali del. I due hanno un figlio, Sylvester Apollo, nato a marzo 2021

Pubblicità

Silkepil9 : 'Se é stata tradita Emily Ratajkowski allora io...' Magari tu non stai con uno stronzo, che c'entra che lei é Emra… - NewsTube16 : Emily Ratajkowski è pronta per il divorzio da Sebastian Bear-McClard: è un traditore seriale - VanityFairIt : La top model avrebbe deciso di rompere il matrimonio per via dei tradimenti seriali del marito. I due hanno un figl… - OEddans_ : - lohansIut : Io ed Emily Ratajkowski abbiamo finalmente qualcosa in comune -