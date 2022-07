Draghi ci sta liberando dalla schiavitù energetica verso il Cremlino (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un’estate rovente rischia di essere il preludio a un inverno gelido. In un caso è colpa del cambiamento climatico, con un’ondata di caldo che miete vittime e divora migliaia di ettari tra gli incendi; nel secondo c’entrano altri negazionisti, quelli che hanno frenato gli exit plan dal gas russo e riconoscono l’emergenza solo a tempo (quasi) scaduto. In attesa di capire se Mosca riaprirà il gasdotto Nord Stream, fermo per «manutenzione», e di conoscere i piani dell’Unione europea per resistere a un’eventuale chiusura dei rubinetti, c’è un dato di fatto che va riconosciuto a Mario Draghi. Il suo governo si è mosso prima, e meglio, di altri esecutivi europei nel diversificare le forniture. Così oggi l’Italia è una delle Nazioni che ha ridotto con più efficacia le importazioni energetiche dalla Russia. Per certi versi, il nostro Paese ha incarnato un ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un’estate rovente rischia di essere il preludio a un inverno gelido. In un caso è colpa del cambiamento climatico, con un’ondata di caldo che miete vittime e divora migliaia di ettari tra gli incendi; nel secondo c’entrano altri negazionisti, quelli che hanno frenato gli exit plan dal gas russo e riconoscono l’emergenza solo a tempo (quasi) scaduto. In attesa di capire se Mosca riaprirà il gasdotto Nord Stream, fermo per «manutenzione», e di conoscere i piani dell’Unione europea per resistere a un’eventuale chiusura dei rubinetti, c’è un dato di fatto che va riconosciuto a Mario. Il suo governo si è mosso prima, e meglio, di altri esecutivi europei nel diversificare le forniture. Così oggi l’Italia è una delle Nazioni che ha ridotto con più efficacia le importazioni energeticheRussia. Per certi versi, il nostro Paese ha incarnato un ...

