“Dopo la morte di Falcone sono tanti gli interrogativi ai quali non so dare risposta”: in un libro l’ultimo discorso di Borsellino (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo aver istruito il maxiprocesso e prima di tornare a Palermo da procuratore aggiunto, Paolo Borsellino è stato per sei anni alla guida della procura di Marsala. Un ufficio di confine quello nel cuore della provincia di Trapani, cioè quella zona che per il magistrato ucciso in via d’Amelio era un “santuario di mafia“. Tra il 1987 e il 1992 Borsellino lavora a Marsala e inizia a occuparsi di importanti famiglie di Cosa nostra, come quella dei Messina Denaro. Ma non solo: è da Marsala che il magistrato rilascia la famosa intervista all’Unità e a Repubblica per lanciare l’allerta Dopo la bocciatura di Giovanni Falcone al vertice dell’Ufficio Istruzione di Palermo. “Stanno smantellando il pool antimafia“, dice Borsellino ai giornalisti Saverio Lodato e Attilio Bolzoni: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022)aver istruito il maxiprocesso e prima di tornare a Palermo da procuratore aggiunto, Paoloè stato per sei anni alla guida della procura di Marsala. Un ufficio di confine quello nel cuore della provincia di Trapani, cioè quella zona che per il magistrato ucciso in via d’Amelio era un “santuario di mafia“. Tra il 1987 e il 1992lavora a Marsala e inizia a occuparsi di imporfamiglie di Cosa nostra, come quella dei Messina Denaro. Ma non solo: è da Marsala che il magistrato rilascia la famosa intervista all’Unità e a Repubblica per lanciare l’allertala bocciatura di Giovannial vertice dell’Ufficio Istruzione di Palermo. “Stanno smantellando il pool antimafia“, diceai giornalisti Saverio Lodato e Attilio Bolzoni: ...

