Domani al via il Festival di Giffoni: ospiti Lunetta Savino, Erri De Luca, Caterina Caselli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSarà dedicata agli Invisibili la 52/a edizione del Festival di Giffoni, al via Domani con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alle 16.30, nella Piazza della Cittadella. Sottolinea il direttore generale, Jacopo Gubitosi: "Da Domani al 30 luglio il meglio delle risorse e delle energie italiane, i talenti di ogni campo, i rappresentanti delle istituzioni, uomini di scienza e di cultura si ritroveranno a Giffoni per dare vita a un dialogo costruttivo e sincero. È senza dubbio un anno speciale, segna il ritorno totalmente in presenza delle nostre attività, pur con tutte le cautele e le precauzioni". Oltre 5mila i giurati, da 33 Paesi, che parteciperanno al Festival. Body positivity, la scoperta dell'altro, il percorso per ...

