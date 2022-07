Crisi di Governo, Draghi alla prova dell’Aula: nelle ultime ore l’incontro con Pd e centrodestra (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma – Al termine di una giornata di interlocuzione con i leader della forze politiche, prima con Enrico Letta e poi in serata con il centrodestra, da Palazzo Chigi vengono registrati segnali positivi che possono far pensare a un buon punto di partenza, si sottolinea, per l’appuntamento decisivo di domani in Senato sulla Crisi di Governo. Dopo tanti aut aut e distinguo, le cose avrebbero potuto concludersi con una fumata nera. Questo non è avvenuto e, si spiega, si stanno definendo meglio gli impegni di tutti. Ma ancora alcuni passaggi sarebbero da completare. Il centrodestra tornerà a riunirsi stasera. Quanto a Giuseppe Conte al momento non vi sarebbero stati contatti ma, si specifica da Palazzo Chigi, il premier Draghi è sempre disponibile a incontrare o confrontarsi con tutti quelli che si mostrino ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma – Al termine di una giornata di interlocuzione con i leader della forze politiche, prima con Enrico Letta e poi in serata con il, da Palazzo Chigi vengono registrati segnali positivi che possono far pensare a un buon punto di partenza, si sottolinea, per l’appuntamento decisivo di domani in Senato sulladi. Dopo tanti aut aut e distinguo, le cose avrebbero potuto concludersi con una fumata nera. Questo non è avvenuto e, si spiega, si stanno definendo meglio gli impegni di tutti. Ma ancora alcuni passaggi sarebbero da completare. Iltornerà a riunirsi stasera. Quanto a Giuseppe Conte al momento non vi sarebbero stati contatti ma, si specifica da Palazzo Chigi, il premierè sempre disponibile a incontrare o confrontarsi con tutti quelli che si mostrino ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - luigidimaio : Il Governo ha subito dato il massimo contro la crisi energetica. Questo lavoro sta pagando: dopo poche settimane da… - Toynagual40 : RT @faornano: VOI CHE AVETE VOTATO QUESTI IMBECILLI....NON VI PERDONERO' MAI #M5S #TONINELLI Toninelli: «Draghi è il responsabile della cr… - Arturo_Parisi : RT @PaolaDiCaro: La primi #crisi di governo che potrebbe finire con la la caduta dello stesso non per mancanza, ma per eccesso di potenzial… -