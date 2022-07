Conti svuotati in un baleno | occhio alla truffa | la notizia per chi ha Postepay

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Purtroppo itori del web sono sempre in agguato. E ancora una voltaviene sfruttata per ingannare le persone. Non della carta in sé ovviamente, ma i malviventi nel suo nome portano a compimento alcune truffe. Queste girano, rimbalzano, da diversi anni, anche se negli ultimi mesi tale attività sarebbe stata incrementata in maniera netta. Da qui l’invito a prestare molta attenzione ad ogni messaggio e-mail che arriva tramite posta. (nua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News su Tvzapin un: la pessimaper chi haFate particolare attenzione alle e-mail che arrivano nella vostra casella di posta.alle truffe! L’ultima in circolazione? Ancora una volta ...