Calciomercato Verona: bloccato il trasferimento di Lazovic al Marsiglia (Di mercoledì 20 luglio 2022) . Non c’è accordo per Strootman È stato bloccato il doppio trasferimento che avrebbe dovuto portare Darko Lazovic dal Verona al Marsiglia e Kevin Strootman a compiere il percorso inverso. Come riportato da Tggialloblu.it, l’l’Hellas Verona ha bloccato Lazovic, che era pronto a partire con un volo privato messo a disposizione dal Marsiglia. Il motivo è il mancato accordo con il Marsiglia per l’arrivo di Strootman. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) . Non c’è accordo per Strootman È statoil doppioche avrebbe dovuto portare Darkodalale Kevin Strootman a compiere il percorso inverso. Come riportato da Tggialloblu.it, l’l’Hellasha, che era pronto a partire con un volo privato messo a disposizione dal. Il motivo è il mancato accordo con ilper l’arrivo di Strootman. L'articolo proviene da Calcio News 24.

