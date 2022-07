"Avvertita per tre volte...". E Alexandria Ocasio-Cortez finisce in manette (Di mercoledì 20 luglio 2022) Diversi membri del Congresso, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez, sono stati arrestati dalla polizia del Campidoglio per aver bloccato il traffico fuori dalla Corte Suprema durante una manifestazione per il diritto all'aborto Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Diversi membri del Congresso, tra cui, sono stati arrestati dalla polizia del Campidoglio per aver bloccato il traffico fuori dalla Corte Suprema durante una manifestazione per il diritto all'aborto

Pubblicità

vitadavip : @capoljnea Amo non pensarci nemmeno per scherzo, mi avevano avvertita di non andare a CTF e non volevo ascoltarli.… - Mt007Romagna : #CoffeBreaKLA7. A poche ore dall'avvertita più fulgida CUPA ORA - per 'potenzial orfani' d'un Draghi qual PdC - sar… - Mt007Romagna : #OmnibusLA7 #AGORARAI. A poche ore dall'avvertita più fulgida CUPA ORA - per 'potenzial orfani' d'un Draghi qual Pd… - Droste61986081 : RT @Uther_Raffaele: La famiglia venne avvertita solamente alle 11 del mattino, quasi cinque ore dopo la constatazione del decesso. I genito… - tamarabalestri : RT @Uther_Raffaele: La famiglia venne avvertita solamente alle 11 del mattino, quasi cinque ore dopo la constatazione del decesso. I genito… -