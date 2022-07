Vertice Pd con Letta | Bettini dalla Thailandia difende Conte | Pone temi sociali

(Di martedì 19 luglio 2022) Goffredoè tornato. In collegamento da Koh Samui, in, il monaco dem ha partecipato al coordinamento del Pd, un organismo ristretto che il segretario Enricoha convocato poche ore dopo l'incontro con Mario Draghi. Il leader del Nazareno ha fatto trapelare ottimismo sulla possibile ricomposizione della crisi. Ma ecco cheda fine analista ha voluto prendere le difese di Giuseppe, leader che in questi mesi sarebbe stato "maltrattato". L'ideologo del governo giallorosso, nonché grande confidente dell'ex premier tanto da invitarlo al suo compleanno, ha preso la parola per circa cinque minuti. Innanzitutto si è ripresentato ai dirigenti del Pd spiegando il motivo di questi mesi di silenzio ed esilio che si è imposto. "Cari compagni, ho preferito in questo periodo ...

L'idelogo del governo giallorosso e grande amico dell'ex premier si è collegato aldem convocato dal segretaripo dopo l'incontroDraghi Goffredo Bettini è tornato. In collegamento da Koh Samui, in Thailandia, il monaco dem ha partecipato al coordinamento del Pd, un ...... magaril'opzione di un governo almeno in parte nuovo "o anche senza il partito di Conte (che non coincide piùil M5S, visto che un'amplissima parte è già uscitaDi Maio, e almeno ...Iniziato poco fa il vertice di centrodestra di governo a Villa Grande, la residenza romana di Berlusconi. Tra i presenti, oltre a Silvio Berlusconi ...Draghi poi è salito al Quirinale per un colloquio di circa mezz'ora con il presidente della Repubblica Mattarella. La richiesta del Pd non è cambiata: continuità, Draghi deve restare. Il vertice del ...