Vacanze sostenibili con l’app Electric Travel Guide di Nissan

(Di martedì 19 luglio 2022) ROMA -lancia l', l'applicazione per viaggiare in modo sostenibile in tutto il mondo. L'occasione è offerta dall'arrivo sulle strade europee diAriya, il primo ...

Pubblicità

NoemiDeSan : RT @JunkerApp: SONDAGGIO SULLE VACANZE SOSTENIBILI: I RISULTATI Pubblicati i risultati del sondaggio Junker, che ha raccolto oltre 10mila… - i404_it : Sappiamo essere attenti all'ecologia anche quando stacchiamo la spina e ci godiamo il meritato riposo? - evyna : Nissan: Vacanze sostenibili con l’applicazione Electric Travel Guide - JunkerApp : SONDAGGIO SULLE VACANZE SOSTENIBILI: I RISULTATI Pubblicati i risultati del sondaggio Junker, che ha raccolto oltr… - lulopdotcom : #automotive #green #nissan #ariya Vacanze sostenibili con l’applicazione Electric Travel Guide di Nissan… -

EconomiaCircolare.com

Si preferiscono quindidi prossimità, con mete raggiungibili a bordo di un veicolo ... "Abbiamo realizzato questa guida per promuovere e facilitare viaggied entusiasmanti. Crediamo ...Si preferiscono quindidi prossimità, con mete raggiungibili a bordo di un veicolo ... "Abbiamo realizzato questa guida per promuovere e facilitare viaggied entusiasmanti. Crediamo ... Per vacanze sostenibili bisogna partire da strutture ricettive eco-friendly Turismo sostenibile, transizione energetica, mobilità elettrica e cicloturismo: questi i temi intorno a cui si è sviluppato il convegno “La Penisola Sorrentina sulla strada ...ROMA (ITALPRESS) - Nissan lancia l'Electric Travel Guide, l'applicazione per viaggiare in modo sostenibile in tutto il mondo. L'occasione è offerta dall'a ...