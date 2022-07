Un posto al sole verso le 6000 puntate, l'interprete di Ferri: 'Interpretarlo è bello' (Di martedì 19 luglio 2022) Un posto al sole continua a tenere compagnia a milioni di appassionati e a breve taglierà il traguardo delle 6 mila puntate. Salvo cambi nel palinsesto della Rai, il mese di luglio, precisamente venerdì 29, la soap italiana raggiungerà questo suo record personale. Le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini hanno preso vita nel lontano 21 ottobre 1996 e sin da allora ha proseguito il suo cammino senza annoiare mai i suoi fan. Nel prossimo autunno saranno 26 anni di onorata messa in onda! Intanto, in questi caldi giorni d'estate, uno degli attori più amati di UPAS è stato raggiunto dal magazine ‘Tv Mia' ed ha speso qualche parola sul suo personaggio. Stiamo parlando dell'attore Riccardo Polizzy Carbonelli, conosciuto per il ruolo di Roberto Ferri! Il volto di Roberto Ferri e il curioso retroscena ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 19 luglio 2022) Unalcontinua a tenere compagnia a milioni di appassionati e a breve taglierà il traguardo delle 6 mila. Salvo cambi nel palinsesto della Rai, il mese di luglio, precisamente venerdì 29, la soap italiana raggiungerà questo suo record personale. Le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini hanno preso vita nel lontano 21 ottobre 1996 e sin da allora ha proseguito il suo cammino senza annoiare mai i suoi fan. Nel prossimo autunno saranno 26 anni di onorata messa in onda! Intanto, in questi caldi giorni d'estate, uno degli attori più amati di UPAS è stato raggiunto dal magazine ‘Tv Mia' ed ha speso qualche parola sul suo personaggio. Stiamo parlando dell'attore Riccardo Polizzy Carbonelli, conosciuto per il ruolo di Roberto! Il volto di Robertoe il curioso retroscena ...

