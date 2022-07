Ultim’ora GF Vip 7 | addio definitivo | telespettatori increduli

Leggi su inews24

(Di martedì 19 luglio 2022) Notizia inaspettata per i fan del Grande Fratello Vip: cambiamento a sorpresa in vista della settima edizione che comincerà a settembre Grande, grandissima attesa per l’inizio del GF Vip 7, la nuova edizione del reality show più seguito e chiacchierato della televisione italiana. Canale 5 sta già lavorando alla programmazione di tale show. Alfonso Signorini L'articolo proviene da Inews24.it.