Ucraina ultime notizie. In nuove sanzioni Ue russa Sberbank entra in blacklist (Di martedì 19 luglio 2022) Faccia a faccia oggi a Teheran tra il presidente russo Putin e quello turco Erdogan per parlare del blocco all’export di grano ucraino. Il presidente Zelensky ha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza di Kiev. Jill Biden riceverà la first lady Ucraina, Olena Zelenska, alla Casa Bianca. I russi hanno lanciato un attacco missilistico nella zona di Odessa causando il ferimento di 6 persone. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 19 luglio 2022) Faccia a faccia oggi a Teheran tra il presidente russo Putin e quello turco Erdogan per parlare del blocco all’export di grano ucraino. Il presidente Zelensky ha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza di Kiev. Jill Biden riceverà la first lady, Olena Zelenska, alla Casa Bianca. I russi hanno lanciato un attacco missilistico nella zona di Odessa causando il ferimento di 6 persone.

Pubblicità

ZioSt4lin : @tradori Ho appreso ieri sera che è in corso una purga dei vertici politici, militari e dell'SBU in #Ucraina. Prob… - ZioSt4lin : È in corso una purga dei vertici politici, militari e dell'SBU in #Ucraina. Probabilmente correlato con la notizia… - ilsussidiario : Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Missili su Odessa, Ucraina “armi Nato decisive - tempoweb : 'Sette missili dal Mar Nero' #Odessa sotto attacco, colpiti i civili #guerra #russiaucraina #19luglio… - sole24ore : ?? #Putin e #Erdogan si vedranno a margine di un trilaterale con il presidente iraniano #Rasi, nell’ambito del cosid… -