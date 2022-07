(Di martedì 19 luglio 2022) AGI - I carabinieri hanno eseguito a Corigliano-Rossano tre arresti ai domiciliari per "nei confronti di", su disposizione del Gip presso il Tribunale di Castrovillari. I militari avrebbero raccolto gravi indizi di colpevolezza riguardo ripetuti atti di vessazione e di violenza sia fisica che psicologica sufragili edi un centro diurno con sede a Rossano. L'inchiesta, coordinata dalla procura della Repubblica di Castrovillari, avrebbe permesso di evidenziare un clima di terrore e crudeltà a cui erano sottoposti le vittime all'interno di una onlus per l'assistenza delle. L'indagine, sviluppata attraverso attivita' di intercettazione audio e video e servizi di osservazione, ha consentito di ricostruire ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Tre persone sono state arrestate per maltrattamenti sui disabili - camaino1967 : RT @Giancky26: Spagna, #LuisEnjuanes, il principale esperto COVID-19: 'Le persone che sono state vaccinate tre volte si infettano, ampli… - zazoomblog : Virus misterioso uccide tre persone e fa tremare il mondo: popolazione nel panico - #Virus #misterioso #uccide… - StivalDaniele : RT @Giancky26: Spagna, #LuisEnjuanes, il principale esperto COVID-19: 'Le persone che sono state vaccinate tre volte si infettano, ampli… - miticamilano : Secondo giorno di lavoro sono arrivata alle 9:07 e al momento ci sono tre persone -

piacenzasera.it

L'associazione è specializzata nell'assistenza didiversamente abili. I, per l'accusa, sono responsabili di reiterati atti di vessazione e di violenza sia fisica che psicologica nei ......al traffico - che può percorrere comunque la viabilità ordinaria - mentre "per leche hanno ...elicotteri e due Canadair operano in zona. A terra 12 squadre di volontariato antincendio e ... Tre persone in ospedale a seguito di punture di insetti - piacenzasera.it Quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Solofra per violazione alle norme in materia ambientale ...MESSINA – Blitz antidroga a Messina. I carabinieri del Comando provinciale hanno sgominato una organizzazione che spacciava cocaina nella zona Sud della città e a Tortorici. Eseguite 18 misure cautela ...