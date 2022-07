Soleil Sorge | il suo nome è stato accostato al GF Vip Party ma non ci sono conferme

(Di martedì 19 luglio 2022)è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer durante il suo percorso da gieffina ha instaurato un feeling speciale con Alex Belli. La modella si è fatta notare per il suo modo di fare disinvolto, talvolta ribelle. L’influencer è entrata nel cuore di Alfonso Signorini, che a settembre tornerà alla guida del papà di tutti i reality show. Stando agli spoiler, a settembre, potrebbe commentare in prima persona il percorso dei Vipponi.è stata infatti accostata alla conduzione del GF Vip, rubrica dedicata alle vicende dei gieffini., e la scalata verso il successo La sesta edizione del reality show, ha rappresentato per, una sorta di nuovo ...

Pubblicità

aboutastardust : RT @erikina28: Il twerking di Soleil Anastasia Sorge non ha paragoni ?? #SoleArmy - soleil_sorge : RT @sisonokevin: Questa foto è un colpo al cuore ?? - daphneX_bg : RT @erikina28: Il twerking di Soleil Anastasia Sorge non ha paragoni ?? #SoleArmy - 361_magazine : Soleil Sorge presenta la nuova avventura. E il GF Vip… - duca1072 : RT @sun_sara_: Nooooo... Soleil Anastasia Sorge + Don Omar/Lucenzo con Danza Kuduro... Oook ora svengo... ???? @Soleil_stasi #SoleArmy https:… -

Dopo il triangolo amoroso conal GF Vip Alex e la Duran hanno infatti deciso di allargare la famiglia. Un sogno per entrambi, che da sempre desiderano un bebè. Matrimonio in stand by ...è stata di recente in viaggio verso Bologna, e tra le tante Instagram Stories in cui ha rivelato dei dettagli su di sé, ha anche raccontato un aneddoto piuttosto interessante....Soleil Sorge è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer durante il suo percorso da gieffina ha instaurato un feeling speciale con Alex Belli. La modella ...L'influencer Soleil Sorge si lascia andare ad una confessione senza precedenti: anche lei soffre di questa patologia.