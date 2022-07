Salernitana | UFFICIALE | ceduto Jimenez

Pubblicità

TuttoSalerno : Salernitana, ufficiale la cessione di un centrocampista - NewsTuttoC : UFFICIALE - Vicenza, dalla Salernitana arriva Kaleb Jimenez - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Diego #Valencia è un nuovo giocatore della #Salernitana Contratto quadriennale ?? #Calciomercato… - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Diego #Valencia è un nuovo giocatore della #Salernitana! ?? Nelle casse dell’#UniversidadCatolica 2.5… - fantapazzcom : Salernitana: ufficiale la nuova punta ed in arrivo il terzino destro -

ilmattino.it

Si muove in uscita il mercato della. Il difensore Riccardo Gagliolo (nella foto tratta dal sitodel club) è pronto a lasciare il club granata. Intesa raggiunta con la Reggina di ...Dopo una lunga attesa, prima per la firma sul contratto e poi per l'arrivo in ritiro complice vari ritardi nei voli, l'attaccante Diego Valencia è ufficialmente un nuovo calciatore della. Il neo granata prima di mettersi immediatamente a disposizione di mister Nicola ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club: 'Provo una grande gioia. Fin da piccolo ... Salernitana, Valencia è ufficiale: «Darò il massimo per i granata» L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il L.R. Vicenza per il trasferimento in prestito biennale con opzione e contro-opzione del centrocampista classe ’02 Kaleb Jimenez ...Con una nota sul proprio sito ufficiale la Salernitana ha comunicato di aver ceduto in prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto Kaleb ...