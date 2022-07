“Prima di Totti c’era lui”. Noemi Bocchi, l’ex fidanzato è un ex tronista di UeD (Di martedì 19 luglio 2022) Chi è l’ex di Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti. Continua a incuriosire la vita privata della nuova compagna dell’ex capitano della Roma ed ex marito di Ilary Blasi. Dopo 20 anni di amore e tre splendidi figli, i due hanno comunicato all’Ansa la decisione di separarsi confermando di fatto i gossip che circolavano da diversi mesi. Da tempo infatti si parlava di una crisi, della comparsa di Noemi Bocchi al fianco di Francesco Totti, ma le voci erano sempre state smentite dai due. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Chi èdi, la nuova fidanzata di Francesco. Continua a incuriosire la vita privata della nuova compagna delcapitano della Roma ed ex marito di Ilary Blasi. Dopo 20 anni di amore e tre splendidi figli, i due hanno comunicato all’Ansa la decisione di separarsi confermando di fatto i gossip che circolavano da diversi mesi. Da tempo infatti si parlava di una crisi, della comparsa dial fianco di Francesco, ma le voci erano sempre state smentite dai due. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, ...

