Omicidio Foggia | 17enne ucciso a coltellate | si costituisce 15enne

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Si sarebbe costituito unper la morte deldi San Severo nelno. La vittima è stata accoltellata, mentre rientrava a casa vicino alla sua casa di via Lucera a San Severo. La squadra mobile della Questura diindaga su una presunta lite tra minorenni, probabilmente per gelosia di una ragazza. Gli inquirenti stanno ricostruendo quanto avvenuto negli ultimi giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un ragazzo di 15 anni si è costituito per l'del 17enne, Francesco Pio D'Augelli, accoltellato a morte nella serata di ieri, lunedì 18 luglio, a San Severo, comune in provincia di. Sarebbe lui il presunto assassino. Secondo ...Davanti alla Questura dici sono stati momenti di tensione tra il padre e alcuni parenti del presunto assassino che hanno inveito contro i giornalisti presenti. L'è stato compiuto in ...Un ragazzo di 15 anni si è costituito per l’omicidio del 17enne accoltellato a morte la sera prima. Forse la causa della violenta aggressione è la gelosia nei confronti della fidanzatina della vittima ...Un 17enne è stato accoltellato a San Severo, comune della provincia di Foggia, da un 15enne che si è costituito. I dettagli.