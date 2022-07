"Non ci sono prove". Confermata l'assoluzione dei vertici Eni sul caso Nigeria (Di martedì 19 luglio 2022) Il sostituto procuratore generale di Milano rinuncia al ricorso e certifica il flop dell'accusa: "Elementi insignificanti". Renzi: "Vittoria della giustizia, chi urlò contro il mio governo ora chieda scusa" Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 luglio 2022) Il sostituto procuratore generale di Milano rinuncia al ricorso e certifica il flop dell'accusa: "Elementi insignificanti". Renzi: "Vittoria della giustizia, chi urlò contro il mio governo ora chieda scusa"

Pubblicità

SimoneAlliva : Italia Viva usa “stagista” come insulto. Sono stato uno stagista non pagato. Come me un’intera generazione. L’Ita… - GabrieleMuccino : Quella resistenza a dare le armi a Kiev non era un caso, vero Conte? Quanti affari con i russi sono stati interrott… - CarloVerdelli : #19luglio La mattina del suo ultimo giorno Borsellino rispose alla lettera di una studentessa. “Questa è la prima d… - findomWoR : @Italybestplace1 @Missrosefindom Io non credo nella fedeltà, per me rimane solo una bella parola, il tuo sbaglio a… - teo_acm : RT @PierangeloFlor1: “Si Gianlu, sono Piero, allora: nel titolo dell’articolo scrivi che Skriniar non verrà ceduto col mancato arrivo di Br… -