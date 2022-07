Malore in piscina in un parco divertimenti nel Pisano, morto bambino di 6 anni ? (Di martedì 19 luglio 2022) È morto all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stato trasferito la notte scorsa, il bambino di 6 anni soccorso ieri pomeriggio dopo essere stato trovato privo di sensi a bordo... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 luglio 2022) Èall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stato trasferito la notte scorsa, ildi 6soccorso ieri pomeriggio dopo essere stato trovato privo di sensi a bordo...

