LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Arianna Errigo travolge Palumbo ai quarti ed è in semifinale nel fioretto! (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 16.33: Al momento Kiefer è avanti 12-9 contro Ueno. La vincente affronterà Arianna Errigo in semifinale Arianna Errigo travolge CON UN SECCO 15-3 FRANCESCA Palumbo E TORNA SUL PODIO IRIDATO Errigo-Palumbo 14-3 Errigo-Palumbo 13-3 Errigo-Palumbo 13-2 Errigo-Palumbo 13-1 Errigo-Palumbo 11-1 Errigo-Palumbo 10-1 Errigo-Palumbo 9-1 Errigo-Palumbo 9-0 ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI16.33: Al momento Kiefer è avanti 12-9 contro Ueno. La vincente affronteràinCON UN SECCO 15-3 FRANCESCAE TORNA SUL PODIO IRIDATO14-313-313-213-111-110-19-19-0 ...

usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Palumbo ed Errigo avanti fuori a sorpresa Volpi! Promossi Di Verola e Vismara - #Sch… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Palumbo ed Errigo avanti fuori a sorpresa Volpi! Promossi Di Verola e Vismar… - zazoomblog : LIVE – Scherma martedì 19 luglio Mondiali Il Cairo 2022: fioretto femminile in DIRETTA - #Scherma #martedì #luglio… - profscherma : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia il primo turno del fioretto femminile ... - OA Sport - zazoomblog : LIVE – Scherma martedì 19 luglio Mondiali Il Cairo 2022: fioretto femminile in DIRETTA - #Scherma #martedì #luglio… -