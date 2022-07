Lisandro Martinez è un calciatore controculturale (Di martedì 19 luglio 2022) Siamo stati costretti a cambiare idea su diverse cose negli ultimi tempi, ma sui centrali di difesa per fortuna ancora nessuna discussione. Abbiamo accettato mezzali enormi come prime punte, terzini con il tocco di palla di un trequartista, persino portieri minuti più bravi con i piedi che con le mani, ma il cuore della difesa non si tocca. Così come non si può mettere l’ananas sulla pizza o il ghiaccio nel vino, allo stesso modo i centrali di difesa non possono essere bassi, piccoli, addirittura lenti sui primi passi, attendisti negli uno contro uno, battibili nei duelli aerei. Certo, il calcio li ha portati ad essere sempre più tecnici, quasi creativi quando c’è da bucare con un passaggio la prima linea di pressione, ma insomma lo sappiamo, i centrali innanzitutto devono saper difendere. E per difendere ci vuole il fisico. Non è solo la venerazione italiana per la distruzione del ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 19 luglio 2022) Siamo stati costretti a cambiare idea su diverse cose negli ultimi tempi, ma sui centrali di difesa per fortuna ancora nessuna discussione. Abbiamo accettato mezzali enormi come prime punte, terzini con il tocco di palla di un trequartista, persino portieri minuti più bravi con i piedi che con le mani, ma il cuore della difesa non si tocca. Così come non si può mettere l’ananas sulla pizza o il ghiaccio nel vino, allo stesso modo i centrali di difesa non possono essere bassi, piccoli, addirittura lenti sui primi passi, attendisti negli uno contro uno, battibili nei duelli aerei. Certo, il calcio li ha portati ad essere sempre più tecnici, quasi creativi quando c’è da bucare con un passaggio la prima linea di pressione, ma insomma lo sappiamo, i centrali innanzitutto devono saper difendere. E per difendere ci vuole il fisico. Non è solo la venerazione italiana per la distruzione del ...

DiMarzio : .@ManUtd, colpo @LisandrMartinez : l'annuncio del club inglese ?? #calciomercato - lUltimoUomo : Un difensore unico per caratteristiche fisiche e tecniche, il cui passaggio allo United conferma la volontà di ten… - _HMsab : @russ_mario1 Sono ancora un po' scioccato dal prezzo di Lisandro Martinez, bravo eh ma quel fisico in premier non so - Otravez9d : @russ_mario1 Com’è Lisandro Martinez, Mario? - geppetto23 : @_schiaffino__ @furgeTX Se vedi i soldi che circolano in giro tipo Lisandro Martinez al Man U per 67 milioni, non e… -