L’Inter non rilancia, la Juve pronta all’offerta per Bremer: prossime ore decisive | Primapagina (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-18 23:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: La Juve al sorpasso sulL’Inter per Gleison Bremer. In serata il summit tra nerazzurri e granata non ha dato gli esiti sperati: l’atteso incontro tra le parti, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è terminato intorno alle 22. I nerazzurri hanno ribadito la medesima offerta da 30 milioni di euro più bonus più il prestito del giovane centrocampista Cesare Casadei, comunicando di non avere intenzione di effettuare ulteriori rilanci e spingendo con il giocatore affinché rispetti gli accordi pattuiti in precedenza. prossime ORE decisive – In seguito l’incontro tra il ds granata Davide Vagnati e l’entourage del difensore brasiliano, che ha deciso di adattarsi alla decisione del club. Urbano Cairo si ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-18 23:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Laal sorpasso sulper Gleison. In serata il summit tra nerazzurri e granata non ha dato gli esiti sperati: l’atteso incontro tra le parti, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è terminato intorno alle 22. I nerazzurri hanno ribadito la medesima offerta da 30 milioni di euro più bonus più il prestito del giovane centrocampista Cesare Casadei, comunicando di non avere intenzione di effettuare ulteriori rilanci e spingendo con il giocatore affinché rispetti gli accordi pattuiti in precedenza.ORE– In seguito l’incontro tra il ds granata Davide Vagnati e l’entourage del difensore brasiliano, che ha deciso di adattarsi alla decisione del club. Urbano Cairo si ...

