Laporta: «Abbiamo combattuto con Psg e Chelsea per Lewandowski, è nelle nostre possibilità, ci ha scelti» (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha rilasciato un’intervista a Hristo Stoichkov per il canale Tudn in cui ha parlato della firma di Lewandowski ringraziando il polacco per aver scelto il Barça nonostante ci fossero altri club disposti a offrirgli di più. «Abbiamo fatto una prima offerta ed è finita a 45, più cinque. È nelle nostre possibilità, il giocatore ha anche ridotto il suo stipendio per rientrare nelle nostre possibilità e i tifosi sono ora molto felici. Abbiamo gareggiato con squadre come Psg e Chelsea e lui ha voluto venire al Barça. Questo è quello che mi piace. Voglio giocatori che vogliono venire al Barça, dobbiamo ringraziarlo perché ha chiesto di meno e ha sopportato una grande ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente del Barcellona, Joan, ha rilasciato un’intervista a Hristo Stoichkov per il canale Tudn in cui ha parlato della firma diringraziando il polacco per aver scelto il Barça nonostante ci fossero altri club disposti a offrirgli di più. «fatto una prima offerta ed è finita a 45, più cinque. È, il giocatore ha anche ridotto il suo stipendio per rientraree i tifosi sono ora molto felici.gareggiato con squadre come Psg ee lui ha voluto venire al Barça. Questo è quello che mi piace. Voglio giocatori che vogliono venire al Barça, dobbiamo ringraziarlo perché ha chiesto di meno e ha sopportato una grande ...

Pubblicità

napolista : Laporta: «Abbiamo combattuto con Psg e Chelsea per #Lewandowski, è nelle nostre possibilità, ci ha scelti» A Tudn:… - _alex91_ : @ricardorubio44 Non potevano registrare neanche Pablo torre per le regole, per fare una squadra che possa dire la s… -