La "dieta" di Panzironi è pericolosa per la salute: ora lo dice anche il Tar (Di martedì 19 luglio 2022) La "dieta alternativa" promossa da Adriano Panzironi è "pericolosa per la salute": lo aveva stabilito l'Agcom nel 2019 multando un'emittente televisiva che l'aveva promossa sulle sue frequenze, lo ha confermato adesso il Tar del Lazio rigettando il ricorso basato sull'eccesso di potere dell'Autorità e la violazione della libertà di stampa. Panzironi spacciava per "salutari" le sue diete a base di latticini, frutta, spezie e integratori con aminoacidi, vitamine e Omega3 (venduti da lui). Niente carboidrati e, soprattutto, colazione con carne di maiale. Un programma alimentare chiamato "Life 120" che prometteva la sopravvivenza "fino a 120 anni", un messaggio giudicato fuorviante dai giudici. L'emittente televisiva, "GM comunicazione", dovrà quindi pagare la multa di 264mila euro stabilita dall'Agcom.

