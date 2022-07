Intesa su rinnovo Ccnl per il settore elettrico, 243 euro nel triennio (Di martedì 19 luglio 2022) Ieri sera è stata sottoscritta l’Intesa sull’ipotesi d’accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore elettrico (quasi 60 mila addetti interessati in circa 130 imprese), scaduto il 31 dicembre 2021. L’accordo è stato stipulato tra le associazioni Elettricità Futura, Utilitalia, Energia Libera, i rappresentanti delle maggiori aziende elettriche del paese come Enel, Sogin, Terna, GSE e i sindacati del settore Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil. “Un risultato che aiuta ad affrontare il tempo futuro”. Così Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec ha commentato l’epilogo positivo del rinnovo relativo al Ccnl nel settore elettrico che prevede 243 euro di aumento medio a regime nel ... Leggi su formiche (Di martedì 19 luglio 2022) Ieri sera è stata sottoscritta l’sull’ipotesi d’accordo per ildel contratto nazionale di lavoro del(quasi 60 mila addetti interessati in circa 130 imprese), scaduto il 31 dicembre 2021. L’accordo è stato stipulato tra le associazioni Elettricità Futura, Utilitalia, Energia Libera, i rappresentanti delle maggiori aziende elettriche del paese come Enel, Sogin, Terna, GSE e i sindacati delFilctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil. “Un risultato che aiuta ad affrontare il tempo futuro”. Così Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec ha commentato l’epilogo positivo delrelativo alnelche prevede 243di aumento medio a regime nel ...

