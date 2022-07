Inter ancora beffata: da Dybala a Bremer, la Caporetto di Marotta | Primapagina (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 18:00:00 Fermi tutti! Dybala alla Roma e Bremer alla Juventus: l’uno-due che manda all’aria i piani dell’Inter è di quelli che fanno male. Se ci sommiamo poi la decisione del tribunale di Hong Kong, che ha intimato al presidente Steven Zhang di restituire 255 milioni di dollari a una società cinese, più altre cause aperte da altri creditori del gruppo Suning, si capisce in fretta come questi siano giorni finanziariamente difficili per la proprietà dell’Inter e di profonda preoccupazione per Simone Inzaghi. Si sapeva, tutto era stato già detto e scritto, ma proviamo a tenere i due piani distinti: da una parte l’Inter, che due stagioni fa non riusciva a pagare gli stipendi ai suoi tesserati, dall’altra il Gruppo Suning, penalizzato dalla politica Interna cinese e dalla crisi ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 18:00:00 Fermi tutti!alla Roma ealla Juventus: l’uno-due che manda all’aria i piani dell’è di quelli che fanno male. Se ci sommiamo poi la decisione del tribunale di Hong Kong, che ha intimato al presidente Steven Zhang di restituire 255 milioni di dollari a una società cinese, più altre cause aperte da altri creditori del gruppo Suning, si capisce in fretta come questi siano giorni finanziariamente difficili per la proprietà dell’e di profonda preoccupazione per Simone Inzaghi. Si sapeva, tutto era stato già detto e scritto, ma proviamo a tenere i due piani distinti: da una parte l’, che due stagioni fa non riusciva a pagare gli stipendi ai suoi tesserati, dall’altra il Gruppo Suning, penalizzato dalla politicana cinese e dalla crisi ...

