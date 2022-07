Giovane ferito con un coltello al culmine di una lite: denunciato un anziano (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRotondi (Av) – I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno denunciato un anziano di Rotondi per “minacce” e “lesioni”. È accaduto nella tarda mattinata di oggi a Rotondi: a seguito di un diverbio con un Giovane del luogo, l’uomo avrebbe impugnato un coltello da cucina, ferendo il ragazzo al fianco. Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e San Martino Valle Caudina, impegnate in un servizio di perlustrazione. Dopo le prime cure da parte dei sanitari del “118”, il malcapitato è stato trasportato all’ospedale “Rummo” di Benevento per gli ulteriori accertamenti. L’ultraottantenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Ancora da chiarire i motivi alla base della violenta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRotondi (Av) – I Carabinieri della Stazione di Cervinara hannoundi Rotondi per “minacce” e “lesioni”. È accaduto nella tarda mattinata di oggi a Rotondi: a seguito di un diverbio con undel luogo, l’uomo avrebbe impugnato unda cucina, ferendo il ragazzo al fianco. Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e San Martino Valle Caudina, impegnate in un servizio di perlustrazione. Dopo le prime cure da parte dei sanitari del “118”, il malcapitato è stato trasportato all’ospedale “Rummo” di Benevento per gli ulteriori accertamenti. L’ultraottantenne è stato dein stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Ancora da chiarire i motivi alla base della violenta ...

