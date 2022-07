General Motors - Barra | Sono fiduciosa | supereremo Tesla

(Di martedì 19 luglio 2022) Lapunta a superare la, in termini di vendite di auto elettriche, nel giro di appena 2 anni e mezzo. Ne è convinta Mary, amministratore delegato del colosso di Detroit, che, in un'intervista all'Associated Press, ha ribadito ancora una volta un obiettivo decisamente ambizioso visti i numeri (l'anno scorso la GM ha venduto negli Stati Uniti solo 25 mila veicoli a batteria, contro i 352 mila stimati per la) e, soprattutto, i numerosi problemi economici degli ultimi mesi, come gli elevati tassi di inflazione, il forte rincaro delle materie prime o la carenza di semiconduttori. Questione prezzi. Eppure,si è detta convinta di poter superare l'azienda guidata da Elon Musk, facendo leva su veicoli alla spina con prezzi sia più elevati sia più ...

4 VERSIONI Chevrolet Blazer EV poggia sulla piattaforma Ultium che il Gruppoha sviluppato espressamente per le sue auto elettriche. Il design della vettura non è una novità visto che ...Grazie all'accordo siglato trae la catena di stazioni di rifornimento Pilot Company, presto sarà possibile effettuare il coast to coast degli Stati Uniti in auto elettrica con tempi di ricarica brevissimi. Le due ... General Motors: ritorno in Europa più vicino per il gruppo americano Il numero uno del colosso Usa continua a esprimere fiducia su un obiettivo ambizioso: sarà raggiunto con EV sia di lusso sia più accessibili destinate anche all'Europa ...Il CEO del colosso statunitense Mary Barra ha lanciato nuovamente il guanto di sfida a Tesla: obiettivo sorpasso entro tre anni ...