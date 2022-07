Friuli-Venezia Giulia | brucia il Carso | evacuata la barriera autostradale di Lisert sulla A4

(Di martedì 19 luglio 2022) È scoppiato un vasto incendio nella zona del, in. I vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili e il sostegno di un Canadair nel tentativo di domare le fiamme. L’incendio ha raggiunto l’area adiacente al casellodel: il personale è stato evacuato. Per il momento Autovie venete ha predisposto la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia ein direzione Trieste. È stata interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d’Aurisina. Nei giorni scorsi, grossi roghi avevano già interessato il versante sloveno del, dove alcuni focolaino ancora. July 19, 2022 su Open Leggi anche: ...

Pubblicità

puntozerofm : Il #FriuliVeneziaGiulia tra le mete turistiche più gettonate del 2022 insieme a Trentino Alto Adige, Toscana, March… - enricoperte : Forse nelle regioni amministrate dalla 'destra che avanza' (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Gi… - agidaeufficiale : AGIDAE TGR Friuli Venezia Giulia Oggi Martedì 19 luglio 2022 ore 14:00 31* edizione Campus Estivo Venezia AGIDAE da… - Lady23347369 : RT @LucaValigi: Dopo importanti battaglie legali, si sgretolano le motivazioni giuridiche che portarono all’adozione dei provvedimenti nei… - CeciliaMancloss : RT @LNDC_NAZIONALE: Yomo, cane del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia, è morto all’età di 14 anni. Era addestrato alla ricerca e al… -

... nel corso di un incontro svoltosi stamani tra i vertici dei due gruppi, sollecitato da Fincantieri, in seguito alla vertenza Wartsila seguita dal governo e dalle istituzioni del...TRIESTE Oggi inGiulia su un totale di 12.343 test e tamponi sono state riscontrate 2.837 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 3.298 tamponi molecolari sono stati rilevati 259 nuovi contagi. Sono ...Fincantieri avrebbe intenzione di interrompere collaborazioni strategiche per l'innovazione di prodotto su motori green con la Wartsila, non ritenendo di poter continuare la partnership con il gruppo ...Il 29 giugno 2022, IAL FVG ha partecipato al 2° meeting di partenariato del progetto RESET, tenutosi a Pescara e ospitato dal partner italiano EPIC. RESET -Resource for Post-Pandemic Effective Trainin ...