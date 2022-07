Elodie attrice, le prime immagini dal set di “Ti mangio il cuore” (FOTO) (Di martedì 19 luglio 2022) Elodie al suo esordio sul set. La musicista romana si lancia in una nuova avventura e si mette alla prova come attrice. Sarà infatti la protagonista del film In Ti mangio il cuore, di Pippo Mezzapesa. Al fianco di Elodie, al suo esordio su un set cinematografico, ci sarà Francesco Patanè. Il film arriverà in sala il 22 settembre distribuito da 01 Distribution. Ti mangio il cuore, il primo film di Elodie: la trama La storia di cui sarà protagonista Elodie nelle inedite vesti di attrice, è una storia di amore e criminalità che si svolge in Puglia, nella zona del Gargano. Un promontorio bellissimo, ma conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto, un territorio governato dalla legge del più forte. ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 19 luglio 2022)al suo esordio sul set. La musicista romana si lancia in una nuova avventura e si mette alla prova come. Sarà infatti la protagonista del film In Tiil, di Pippo Mezzapesa. Al fianco di, al suo esordio su un set cinematografico, ci sarà Francesco Patanè. Il film arriverà in sala il 22 settembre distribuito da 01 Distribution. Tiil, il primo film di: la trama La storia di cui sarà protagonistanelle inedite vesti di, è una storia di amore e criminalità che si svolge in Puglia, nella zona del Gargano. Un promontorio bellissimo, ma conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto, un territorio governato dalla legge del più forte. ...

Pubblicità

MagTua : #Elodie esordisce al #cinema da #attrice, su #TuaCityMag le #foto dal set di “Ti mangio il cuore” - infoitestero : Elodie attrice, le prime immagini dal set di “Ti mangio il cuore” (FOTO) - MatteoPoddi : Brava, stilosa, bona e pure attrice! @Elodiedipa ???????????? #elodie - vtnrcr01 : ma che mi sono perso, elodie attrice? - fbm_charlie : RT @SailorGio: Chissà come sta ora Will Smith sapendo che per colpa di uno schiaffo non potrà presentare l’Oscar alla miglior attrice ad El… -