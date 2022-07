Ciclismo su pista, Europei jr 2022: nell’ultima giornata trionfi di Matteo Bianchi e Vitillo-Zanardi (Di martedì 19 luglio 2022) Si chiude nel migliore dei modi un’edizione trionfale per la nazionale italiana agli Europei di Ciclismo su pista junior e under 23 che si sono svolti ad Anadia (Portogallo). Gli azzurri si sono aggiudicati il medagliere con ben sedici ori, due argenti e cinque bronzi. Nella giornata conclusiva da sottolineare il trionfo di Matteo Bianchi nel keirin dedicato agli under 23, a conferma della crescita spaziale del Bel Paese anche nel settore della velocità. Un successo che vede la ciliegina sulla torta per l’Italia visto che è accompagnato anche dalla medaglia d’argento di Daniele Napolitano, secondo davanti al teutonico Anton Hohne. L’altro successo tricolore è timbrato Matilde Vitillo e Silvia Zanardi: le due azzurre, già protagoniste con il quartetto, ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Si chiude nel migliore dei modi un’edizione trionfale per la nazionale italiana aglidisujunior e under 23 che si sono svolti ad Anadia (Portogallo). Gli azzurri si sono aggiudicati il medagliere con ben sedici ori, due argenti e cinque bronzi. Nellaconclusiva da sottolineare il trionfo dinel keirin dedicato agli under 23, a conferma della crescita spaziale del Bel Paese anche nel settore della velocità. Un successo che vede la ciliegina sulla torta per l’Italia visto che è accompagnato anche dalla medaglia d’argento di Daniele Napolitano, secondo davanti al teutonico Anton Hohne. L’altro successo tricolore è timbrato Matildee Silvia: le due azzurre, già protagoniste con il quartetto, ...

