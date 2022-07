Cede grata finestra, grave bimba di 4 anni a Udine (Di martedì 19 luglio 2022) Una bambina di 4 anni è in gravi condizioni dopo essere caduta dalla finestra del soppalco della sua abitazione in via Cividale a Udine, probabilmente a causa del cedimento di una grata anti - ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Una bambina di 4è in gravi condizioni dopo essere caduta dalladel soppalco della sua abitazione in via Cividale a, probabilmente a causa del cedimento di unaanti - ...

