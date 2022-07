Caldo record in Gran Bretagna: registrati più di 40° per la prima volta. Disagi per i trasporti (Di martedì 19 luglio 2022) Per la prima volta nella storia, in Gran Bretagna sono stati registrati più di 40 gradi. Il nuovo record è stato segnato all’aeroporto di Heathrow, dove si è toccato un picco di 40,2°, come comunicato dal Met Office. Si tratta del secondo muro infranto in poche ore. In mattinata, infatti, a Charlwood, un paesino nel Surrey a pochi chilometri dall’aeroporto di Gatwick, sono stati raggiunti i 39,1 gradi centigradi. Finora la temperatura più alta mai registrata in Gran Bretagna era di 38,7°, toccata nel 2019 al Cambridge Botanic Garden. Quella tra lunedì e martedì è stata anche la notte più calda per i britannici, con le temperature che non sono scese al di sotto dei 25 gradi centigradi. Il record notturno è stato raggiunto a Kenley nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Per lanella storia, insono statipiù di 40 gradi. Il nuovoè stato segnato all’aeroporto di Heathrow, dove si è toccato un picco di 40,2°, come comunicato dal Met Office. Si tratta del secondo muro infranto in poche ore. In mattinata, infatti, a Charlwood, un paesino nel Surrey a pochi chilometri dall’aeroporto di Gatwick, sono stati raggiunti i 39,1 gradi centigradi. Finora la temperatura più alta mai registrata inera di 38,7°, toccata nel 2019 al Cambridge Botanic Garden. Quella tra lunedì e martedì è stata anche la notte più calda per i britannici, con le temperature che non sono scese al di sotto dei 25 gradi centigradi. Ilnotturno è stato raggiunto a Kenley nel ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Caldo record, l’Europa continua a bruciare. L’Onu: “Mezzo mondo è in pericolo, rischi di suicidio collettivo”. E ar… - ignaziocorrao : Le temperature record sono arrivate con 28 anni di anticipo. Gli studi scientifici indicavano il 2050 come l'anno d… - Adnkronos : #Caldo record in Spagna, 510 vittime in una settimana. - Agricolturabio1 : RT @ProfCampagna: A Madrid raggiunta la temperatura record dei 41°C. In Portogallo raggiunti i 47°C. Però, i negazionisti e i complottisti… - Luxgraph : Elettricità, prezzi ai massimi: caldo record, condizionatori (e nucleare francese fermo al 50%) #corriere #news #20… -