Calciomercato Serie A LIVE: la Juve punta Belotti oltre a Bremer, l’Inter vira su Acerbi, Pjaca ricomincia dalla Samp (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 19 LUGLIO Calciomercato Monza, per il reparto avanzato viene sondato anche Bonazzoli (CLICCA QUI)La Sampdoria tenta Pjaca, l’attaccante può ripartire dai blucerchiati (CLICCA QUI)Dopo le beffe, l’Inter volta pagina: è Acerbi il nome nuovo per la difesa (CLICCA QUI)Calciomercato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizieA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 19 LUGLIOMonza, per il reparto avanzato viene sondato anche Bonazzoli (CLICCA QUI)Ladoria tenta, l’attaccante può ripartire dai blucerchiati (CLICCA QUI)Dopo le beffe,volta pagina: èil nome nuovo per la difesa (CLICCA QUI)...

