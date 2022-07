Arresti nel Comune di Terracina, in manetta anche la sindaca (Di martedì 19 luglio 2022) In manette la sindaca di Terracina Roberta Tintari, eletta tra le fila di Fratelli d'Italia. Ai domiciliari anche due assessori e il presidente del Consiglio comunale. L'arresto è avvenuto a seguito ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 luglio 2022) In manette ladiRoberta Tintari, eletta tra le fila di Fratelli d'Italia. Ai domiciliaridue assessori e il presidente del Consiglio comunale. L'arresto è avvenuto a seguito ...

fanpage : ??Terremoto nel Comune di Terracina. Arrestate cinque persone dell’amministrazione comunale, tra le quali la sindaca… - mickycaruso : RT @boni15_boni: Avanti un'altro! ??Terremoto nel Comune di Terracina. Arrestate cinque persone dell’amministrazione comunale, tra le quali… - vluccio : RT @TgLa7: In manette la sindaca di #Terracina Roberta Tintari, eletta tra le fila di Fratelli d’Italia. Ai domiciliari anche due assessori… - TgLa7 : In manette la sindaca di #Terracina Roberta Tintari, eletta tra le fila di Fratelli d’Italia. Ai domiciliari anche… - Darkover75 : @baffi_francesco Un altra medaglia nel medagliere di fdi Se non sono disonesti, non li vogliono -