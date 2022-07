Antonio Horta-Osorio entra in Mediobanca come senior advisor (Di martedì 19 luglio 2022) Mediobanca nomina Antonio Horta-Osorio senior advisor con effetto dal 1° agosto. Supporterà l’implementazione della strategia di Mediobanca. Sarà a contatto con i co-head del Corporate & Investment Banking, Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli. Tra i suoi compiti l’espansione delle relazioni con i clienti e del business in tutta Europa. Con una carriera di oltre 30 anni ai massimi livelli del settore finanziario europeo, Horta-Osorio è un dirigente di primario standing nel settore dei servizi finanziari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022)nominacon effetto dal 1° agosto. Supporterà l’implementazione della strategia di. Sarà a contatto con i co-head del Corporate & Investment Banking, Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli. Tra i suoi compiti l’espansione delle relazioni con i clienti e del business in tutta Europa. Con una carriera di oltre 30 anni ai massimi livelli del settore finanziario europeo,è un dirigente di primario standing nel settore dei servizi finanziari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

